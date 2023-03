Il Cremlino a caccia di soldi prepara il bond di guerra (Di mercoledì 29 marzo 2023) Era il novembre del 2022 quando la Russia decise di tornare sul mercato del debito, tentando di raccogliere denaro con cui finanziare la guerra scatenata contro l’Ucraina. E di farlo, qui fu il salto di qualità, con una moneta che non fosse il rublo: lo yuan. Allora, fu uno dei colossi dell’energia, Rosneft, a lanciare la nuova sfida al mercato, dandosi l’ambizioso obiettivo di farsi prestare 10 miliardi di yuan (1,43 miliardi di euro) in un solo collocamento. Pochi mesi prima, era luglio, un altro gigante, stavolta dell’acciaio, si cimentò nel vendere obbligazioni in moneta straniera, sempre lo yuan, sempre con la sponda della Cina. Rusal collocò la scorsa estate emissioni per 4,6 miliardi di yuan, mentre Poluys (estrattore di oro) emise debito per 4,6 miliardi yuan ad agosto. Adesso però, per Mosca è arrivato il momento di alzare il tiro. Rivolgendosi non più solo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Era il novembre del 2022 quando la Russia decise di tornare sul mercato del debito, tentando di raccogliere denaro con cui finanziare lascatenata contro l’Ucraina. E di farlo, qui fu il salto di qualità, con una moneta che non fosse il rublo: lo yuan. Allora, fu uno dei colossi dell’energia, Rosneft, a lanciare la nuova sfida al mercato, dandosi l’ambizioso obiettivo di farsi prestare 10 miliardi di yuan (1,43 miliardi di euro) in un solo collocamento. Pochi mesi prima, era luglio, un altro gigante, stavolta dell’acciaio, si cimentò nel vendere obbligazioni in moneta straniera, sempre lo yuan, sempre con la sponda della Cina. Rusal collocò la scorsa estate emissioni per 4,6 miliardi di yuan, mentre Poluys (estrattore di oro) emise debito per 4,6 miliardi yuan ad agosto. Adesso però, per Mosca è arrivato il momento di alzare il tiro. Rivolgendosi non più solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlamiCami : RT @LaVeritaWeb: Da Bratislava in arrivo il primo slot di caccia. Il Cremlino protesta e attacca anche Moldavia e Finlandia, mentre Medvede… - LatrBerserkr : RT @LaVeritaWeb: Da Bratislava in arrivo il primo slot di caccia. Il Cremlino protesta e attacca anche Moldavia e Finlandia, mentre Medvede… - LaVeritaWeb : Da Bratislava in arrivo il primo slot di caccia. Il Cremlino protesta e attacca anche Moldavia e Finlandia, mentre… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 21 marzo 2023 ore 16.00' su @Spreaker #assistenza #bombardieri #caccia #calcio… - tg2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia #20marzo #Putin a #XiJinping: interessati a vostra proposta per risolvere crisi #Usa: #Biden parlerà con l… -