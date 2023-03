Il cardinale Zuppi (CEI): “Gli istituti professionali non sono scuole di Serie B. Retorica del merito fuori luogo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, durante il suo intervento alla presentazione del primo rapporto di Fondazione Cariplo sulle diseguaglianze in Italia, ha dichiarato che la Retorica del merito è fuori luogo in questo momento e che è necessario dare a tutti il merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente della Cei, ilMatteo, durante il suo intervento alla presentazione del primo rapporto di Fondazione Cariplo sulle diseguaglianze in Italia, ha dichiarato che ladelin questo momento e che è necessario dare a tutti il. L'articolo .

