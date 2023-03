(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilsudafricano Oscardal carcere questa settimana, 10 anni dopo aver ucciso la sua compagna, la modella Reeva Steenkamp, di 29 anni. Lo riporta l’Ansa. Una commissione per la libertà vigilata deciderà venerdì se l’ex atleta debbain, una possibilità concessa dalla giustizia sudafricana a chi abbia dimostrato redenzione dopo aver scontato almeno la metà della pena. “Il consiglio deve determinare se lo scopo della reclusione è stato raggiunto”, ha detto il portavoce del Dipartimento dei servizi penitenziari Singabakho Nxumalo., che ora ha 36 anni, ha ucciso la sua ragazza all’alba del giorno di San Valentino del 2013. Le ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... figcdcps : Pasqua sarà tra un paio di settimane ma i ragazzi del Vharese Onlus la sorpresa l'hanno ricevuta con anticipo: a di… - ProstataZ : @messaggidivita Ma leggo poi che é campione paralimpico...cioé per vincere non gli basta gareggiare con le donne...… -

Ilsudafricano Oscar Pistorius potrebbe essere rilasciato dal carcere questa settimana. La giuria deciderà se l'atleta, incarcerato per aver sparato e ucciso la fidanzata ...Ilsudafricano Oscar Pistorius potrebbe essere rilasciato dal carcere questa settimana, 10 anni dopo aver ucciso la sua compagna, la modella Reeva Steenkamp, di 29 anni. Una ...... a inizio febbraio, in un incidente frontale verificatosi in una galleria nei pressi di Grottammare sono morti Andrea Silvestrone , atletadi tennis, due dei tre figli che ...

Il campione paralimpico Pistorius potrebbe essere rilasciato in anticipo TPI

Il campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius potrebbe essere rilasciato dal carcere questa settimana, 10 anni dopo aver ucciso la sua compagna, la modella Reeva Steenkamp, di 29 anni. Lo ...L'ex campione paralimpico potrebbe lasciare il carcere perché la giustizia sudafricana premia chi abbia "dimostrato redenzione". La famiglia di Reeva: "Deve restare dietro le sbarre per tutta la vita" ...