(Di mercoledì 29 marzo 2023) James, unnato a Derry, in Irlanda del Nord, ha scoperto di avere molte cose in comune con sua, incluso ilo spettro autistico . Nel 2012,ha fatto ...

James McClean , unnato a Derry, in Irlanda del Nord, ha scoperto di avere molte cose in comune con sua ... McClean ha fatto notizia per la sua scelta di giocare per la nazionale...James McClean, centrocampista del Wigan e della Nazionale, ha annunciato il responso medico sui ...Una vendetta, scriverà l'nell'autobiografia. Alf - Inge Håland si ritirerà nell'...(uno dei pochi casi in cui la clausola rescissoria favorisce al ribasso l'acquisto di un), ...

Il calciatore irlandese McClean testimonial dell'autismo: “Ho il disturbo, così come mia figlia& Gazzetta del Sud

Una splendida lezione quella di James McClean, calciatore irlandese, esterno del Wigan e della Nazionale, che sui social ha rivelato di essere autistico. Ma la sua è una dimostrazione di come “nulla ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...