Il braccio destro di Maria De Filippi | “Lei è il filo conduttore della mia vita Noi trash? Rispecchiamo la realtà”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Raffaella Mennoia è la persona più fidata diDe, le è stata accanto tutto il tempo durante i funerali di Maurizio Costanzo: le due si conoscono per motivi professionali, Mennoia è autrice del programma Mediaset Uomini e Donne condotto proprio da De, ma sono diventate grandi amiche. L’autrice si occupa del casting del dating show e lavora anche per C’è posta per te: “Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”, dice al CorriereSera. Mennoia ha scritto un libro, dal titolo Cupido Spostati: “A...