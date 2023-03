Il Bayern su Osimhen: pronti 120 milioni, ma lo United non molla (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bayern su Osimhen: pronta offerta monstre al Napoli – La stagione incredibile del Napoli ha attirato ovviamente gli occhi di tutto il mondo sulla squadra di Spalletti. Compresi quelli delle big d’Europa. Tanti infatti i top club europei che adesso bussano alla porta della squadra di De Laurentiis, visti i tanti nomi giovani e appetibili ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)su: pronta offerta monstre al Napoli – La stagione incredibile del Napoli ha attirato ovviamente gli occhi di tutto il mondo sulla squadra di Spalletti. Compresi quelli delle big d’Europa. Tanti infatti i top club europei che adesso bussano alla porta della squadra di De Laurentiis, visti i tanti nomi giovani e appetibili ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrapanzanoRobin : RT @NapoliAddict: PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Bayern e United, asta per Osimhen. Napoli su Brobbey #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - cn1926it : #Bayern in pressing su #Osimhen, trattativa con i bavaresi: pronta la mega offerta al #Napoli - Tutto_CalcioNew : Stando a quanto riporta Tuttosport, il #BayernMonaco fa sul serio per #Osimhen #tuttocalcionews #calcio - Pall_Gonfiato : Forte pressing del #BayernMonaco per #Osimhen - Fantacalcio : Calciomercato Napoli, pronta una maxi offerta del Bayern Monaco per Osimhen -