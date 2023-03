Il Bayern Monaco piomba su Osimhen | pronta un’offera da 120 milioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - ClockEndItalia : ??'?????????????????? | ?????????????? ?? ???????????? ???????????? ??anni che aspettiamo di giocare una semifinale di Champions: stasera, all'Em… - napolipiucom : TUTTOSPORT - Osimhen: pressing fortissimo del Bayern Monaco, pronta una cifra monstre #BayernMonaco #OSIMHEN… - storiainter : Il Calcio in TV oggi 29 marzo 2023 Champions League femminile - ritorno quarti di finale Barcellona - Roma ore 18… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, il Bayern Monaco punta su Osimhen: pronta un'offerta da 120 milioni -

Thomas Tuchel chiede già un big ale la Juventus perde terreno: il piano dell'allenatore tedesco Gli ultimi giorni hanno visto accadere molti colpi di scena soprattutto sul fronte panchine. Non solo l'esonero di Antonio ...LE SEMIFINALI Paris Saint - Germain/Wolfsburg vs/Arsenal Lione/Chelsea vs Roma /BarcellonaCalciomercato Juventus e Milan, richiesta folle per MountUna corsa che comprende diversi club, soprattutto inglesi, e ai quali ora si è unito anche ildi Tuchel. L'ex Chelsea rivorrebbe ...

Le altre gare: Panathinaikos Atene-Bayern Monaco 86-76, Efes Istanbul-Milano 89-69, Baskonia-Alba Berlino 93-87, Partizan Belgrado-Barcellona 80-89. Oggi: Zalgiris Kaunas-Monaco, Stella Rossa Belgrado ...La partita Arsenal - Bayern di Mercoledì 29 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno dei quarti di finale della Women' ...