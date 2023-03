“Il bavaglio Cartabia è incostituzionale | ha reso la presunzione d’innocenza un diritto tiranno che sottomette gli altri E sottrae chi indaga dal controllo dell’opinione pubblica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Esiste una via per sciogliere il nodo del, la norma che con la scusa di tutelare lasta mutilando ildi cronaca? Sì secondo Giulio Enea Vigevani, professore dicostituzionale e dell’informazione all’Università Bicocca di Milano che è intervenuto al dibattito a Milano organizzato dall’Associazione lombarda giornalisti e dal Gruppo cronisti lombardi. Un confronto sulle conseguenze della legge sullae sui rischi per la libertà di stampa in Italia. Va subito detto che l’esercizio deldi cronaca deve prevedere “giornalisti con la G maiuscola“, cioè preparati e scrupolosi, come ha spiegato il presidente vicario del Tribunale di Milano, Fabio Roia. Ma è ...