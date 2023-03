Il 58% degli italiani segue programmi di cucina in tv (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da sempre gli italiani hanno un rapporto molto stretto con cibo e cucina, fatto di prodotti tipici e tradizioni. Anche la politica, negli ultimi giorni, sta trattando l'argomento formulando proposte per una sempre maggior tutela del Made in Italy enogastronomico.L'avvento e la diffusione di numerosi programmi televisivi e cooking show, poi, hanno contribuito ad enfatizzare e accrescere la passione degli italiani per la cucina. La maggioranza assoluta della popolazione (il 57,9%), infatti, dichiara di seguire in TV programmi di cucina e quasi 3 su 4 consultano ricette sul web. Uno dei simboli gastronomici dell'Italia nel mondo è sicuramente la pasta e anche nel nostro paese, 2 cittadini su 3, dovendo scegliere, preferiscono gustare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da sempre glihanno un rapporto molto stretto con cibo e, fatto di prodotti tipici e tradizioni. Anche la politica, negli ultimi giorni, sta trattando l'argomento formulando proposte per una sempre maggior tutela del Made in Italy enogastronomico.L'avvento e la diffusione di numerositelevisivi e cooking show, poi, hanno contribuito ad enfatizzare e accrescere la passioneper la. La maggioranza assoluta della popolazione (il 57,9%), infatti, dichiara di seguire in TVdie quasi 3 su 4 consultano ricette sul web. Uno dei simboli gastronomici dell'Italia nel mondo è sicuramente la pasta e anche nel nostro paese, 2 cittadini su 3, dovendo scegliere, preferiscono gustare un ...

