Iervolino | “Sono molto ambizioso Favorevole all’ingresso dei fondi”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) È passato poco più di un anno da quando Daniloè diventato il presidente della Salernitana ma l’imprenditore ha già le idee chiare per il futuro del calcio italiano e della Serie A. In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, il patron granata si è soffermato sulla stagione della squadra di Paulo Sousa ... TAG24.

Salernitana, Iervolino: "Sono molto ambizioso, guardiamo in alto. Sui fondi in Serie A..." GianlucaDiMarzio.com

Alla fine però non ci sono state alcune circostanze per far sì che potessi andare a Salerno”. Iervolino e De Sanctis: “Ci siamo lasciati bene. Morgan De Sanctis lo conosco da tanti anni, ed ho avuto ...Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è stato protagonista di un forum tenutosi ... Sul comunicato degli ultras della Salernitana sulla vittoria del Napoli: "Io sono per il terzo tempo, ...