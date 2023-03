Iervolino: “Ci vuole rispetto per la città di Salerno, i tifosi vadano a festeggiare a Napoli” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha concesso un’intervista al Mattino, parlando delle polemiche sui possibili festeggiamenti a Salerno per lo scudetto del Napoli: “Non si è mai visto che una squadra festeggi con bandiere il successo di un’altra squadra che compete nella stessa lega. Ci può stare il rispetto, ma non le celebrazioni. Io sono per il terzo tempo, inoltre ci stiamo impegnando per costruire un ponte tra le due città e le due tifoserie. Tuttavia i tifosi del Napoli devono rispettare la città di Salerno. Se vogliono festeggiare percorrano alcuni km e vadano a Napoli“. Iervolino ha poi concluso con una provocazione: “Nel campionato spagnolo è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Danilo, presidente della Salernitana, ha concesso un’intervista al Mattino, parlando delle polemiche sui possibili festeggiamenti aper lo scudetto del: “Non si è mai visto che una squadra festeggi con bandiere il successo di un’altra squadra che compete nella stessa lega. Ci può stare il, ma non le celebrazioni. Io sono per il terzo tempo, inoltre ci stiamo impegnando per costruire un ponte tra le duee le due tifoserie. Tuttavia ideldevono rispettare ladi. Se voglionopercorrano alcuni km e“.ha poi concluso con una provocazione: “Nel campionato spagnolo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... El_Principe22_ : RT @MatthijsPog: ????Iervolino: “Ci vuole rispetto per la città di Salerno, i tifosi vadano a festeggiare a Napoli”. [@sportface2016] - MatthijsPog : ????Iervolino: “Ci vuole rispetto per la città di Salerno, i tifosi vadano a festeggiare a Napoli”. [@sportface2016] - sportface2016 : #Iervolino: “Ci vuole rispetto per la città di #Salerno, i tifosi vadano a festeggiare a #Napoli” - samkorr3 : @AlfredoPedulla A Napoli c’è un detto che dice: Vicino ô nteresse, ll'ammore me passa! Iervolino può essere napole… - iervolino_m : Oggi il Presidente #Mattarella ha parlato dell'attuazione del #pnrr. Il #GovernoMeloni è indietro con la tabella di… -