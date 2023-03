Ictus, i bimbi supereroi salvano i nonni e insegnano loro ad essere FAST (Di mercoledì 29 marzo 2023) Arrivare presto è fondamentale nella sfida all’Ictus cerebrale. Quanto prima si giunge alla diagnosi e alle cure, tanto maggiori sono le possibilità di salvare una vita e di limitare i possibili esiti a distanza della lesione. È quindi fondamentale che tutti conoscano i segnali d’allarme che debbono far avvisare immediatamente i soccorsi. Perché bisogna essere veloci, visto che si tratta di una patologia tempo-dipendente, ovvero FAST. Nasce così FAST Heroes, una campagna didattica internazionale rivolta ai bambini delle scuole primarie che ha come obiettivo quello di insegnare loro, attraverso attività ludiche e video, a riconoscere i principali sintomi dell’Ictus e a chiamare tempestivamente i soccorsi, trasformandosi così in supereroi che salvano i ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 marzo 2023) Arrivare presto è fondamentale nella sfida all’cerebrale. Quanto prima si giunge alla diagnosi e alle cure, tanto maggiori sono le possibilità di salvare una vita e di limitare i possibili esiti a distanza della lesione. È quindi fondamentale che tutti conoscano i segnali d’allarme che debbono far avvisare immediatamente i soccorsi. Perché bisognaveloci, visto che si tratta di una patologia tempo-dipendente, ovvero. Nasce cosìHeroes, una campagna didattica internazionale rivolta ai bambini delle scuole primarie che ha come obiettivo quello di insegnare, attraverso attività ludiche e video, a riconoscere i principali sintomi dell’e a chiamare tempestivamente i soccorsi, trasformandosi così inchei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogLinkes : Ictus, bimbi si trasformano in supereroi per salvare nonni - youfullwellness : #yourfullwellness Ictus, bimbi si trasformano in supereroi per salvare nonni - glooit : Ictus, bimbi si trasformano in supereroi per salvare nonni leggi su Gloo -