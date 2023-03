Ibra, l’infortunio non è grave: sarà valutato di giorno in giorno in vista del Napoli (Gazzetta) (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport fornisce alcune informazioni relative all’infermeria del Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato, domenica sera. In particolare, le notizie riguardano Zlatan Ibrahimovic, non convocato nell’ultima partita della Svezia contro l’Azerbaigian per infortunio muscolare. Ibra è rientrato a Milanello e oggi ha svolto una seduta di allenamento personalizzato. Non sarà sottoposto ad esami, scrive la rosea, sarà valutato di giorno in giorno e poi deciderà Pioli se convocarlo contro il Napoli. “Ibra rientra a Milanello e si allena a parte in vista della sfida contro il Napoli al Maradona. Lo svedese è tornato in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladello Sport fornisce alcune informazioni relative all’infermeria del Milan, prossimo avversario delin campionato, domenica sera. In particolare, le notizie riguardano Zlatanhimovic, non convocato nell’ultima partita della Svezia contro l’Azerbaigian per infortunio muscolare.è rientrato a Milanello e oggi ha svolto una seduta di allenamento personalizzato. Nonsottoposto ad esami, scrive la rosea,diine poi deciderà Pioli se convocarlo contro il. “rientra a Milanello e si allena a parte indella sfida contro ilal Maradona. Lo svedese è tornato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Ibra, l’infortunio non è grave: sarà valutato di giorno in giorno in vista del #Napoli (Gazzetta) Niente esami di… - CronacheTweet : Al rientro dall'infortunio, #Ibra è tornato al gol col #Milan e in Nazionale. L'idea di smettere per ora non lo sfi… -

Milan, a Napoli rischi di affogare. Spalletti pronto ad affondare i rossoneri Se così fosse, Ibra non avrebbe più possibilità di confrontarsi ...parte alla trasferta partenopea neanche Kalulu (infortunio al ... riguardanti soprattutto la stella Rafael Leao, ma è in generale l'... La Svezia non convoca Ibrahimovic contro l'Azerbaigian: "assente per infortunio" ...La Svezia non lo ha convocato per la partita contro l'Azerbaigian ... Ibra non sarà nemmeno in panchina. Nella nota ufficiale ... Nemmeno Zlatan Ibrahimovic, assente per infortunio '. Ibra era stato ... CDK a caccia di un fisico bestiale: "Ma non piango..." L'unica buona notizia sul fronte Milan (le altre negative riferiscono dell'acciacco di Ibra e dell'infortunio di Kalulu al polpaccio) arriva dal ritiro del Belgio. CDK è vivo e lotta insieme ai suoi ... Se così fosse,non avrebbe più possibilità di confrontarsi ...parte alla trasferta partenopea neanche Kalulu (al ... riguardanti soprattutto la stella Rafael Leao, ma è in generale'......La Svezia non lo ha convocato per la partita contro'Azerbaigian ...non sarà nemmeno in panchina. Nella nota ufficiale ... Nemmeno Zlatan Ibrahimovic, assente per'.era stato ...'unica buona notizia sul fronte Milan (le altre negative riferiscono dell'acciacco die dell'di Kalulu al polpaccio) arriva dal ritiro del Belgio. CDK è vivo e lotta insieme ai suoi ... Ibrahimovic salta Svezia-Azerbaigian: nuovo infortunio, Milan in ansia Sky Sport