I vincitori regionali del World Press Photo (Di mercoledì 29 marzo 2023) La guerra in Ucraina, le proteste in Iran e l'emergenza climatica, nelle foto premiate dal prestigioso concorso di fotogiornalismo Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) La guerra in Ucraina, le proteste in Iran e l'emergenza climatica, nelle foto premiate dal prestigioso concorso di fotogiornalismo

