I parenti delle vittime dei dieci ex terroristi: “Governo valuti ricorso alla Cedu”. Nordio: “Non lo può fare lo Stato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo la negata consegna da parte della Cassazione francese di dieci ex terroristi arrestati nel 2021, i parenti delle vittime sperano in un ultimo percorso giudiziario. Quello di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Un appello alla giustizia europea che non può essere portato avanti dall’Italia come ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: “Esiste la possibilità della Cedu ma non è consentito un ricorso da parte degli organi statuali, occorre semmai un’iniziativa da parte delle persone interessate”. Il Guardasigilli assicura che l’esecutivo “ce la metterà tutta” rinnovando che la “Francia è un paese amico” ma che “in passato si è dimostrata quasi complice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo la negata consegna da parte della Cassazione francese diexarrestati nel 2021, isperano in un ultimo percorso giudiziario. Quello di unCorte europea dei diritti dell’uomo. Un appellogiustizia europea che non può essere portato avanti dall’Italia come ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo: “Esiste la possibilità dellama non è consentito unda parte degli organi statuali, occorre semmai un’iniziativa da partepersone interessate”. Il Guardasigilli assicura che l’esecutivo “ce la metterà tutta” rinnovando che la “Francia è un paese amico” ma che “in passato si è dimostrata quasi complice ...

