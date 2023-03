I giornali spagnoli massacrano De La Fuente dopo il ko in Scozia (Di mercoledì 29 marzo 2023) La stampa spagnola ha distrutto il nuovo Ct della Spagna De La Fuente in seguito alla sconfitta contro la Scozia per 2-0 valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Ne scrive anche il Telegraph. Il Mundo Deportivo inizia già a porsi la domanda se De La Fuente sia l’uomo giusto per guidare la Spagna: “La Roja cade a Glasgow con una doppietta di McTominay nel primo ko dell’era De La Fuente, un ko che semina dubbi”, aggiunge il quotidiano di Barcellona. Il quotidiano madrileno Marca si chiede: “Qual è il piano di gioco? la Spagna è una squadra incoerente che ha pagato i propri errori con una sconfitta dolorosa”. Gli scozzesi maramaldeggiano, come leggiamo sullo Shipwreck di Glasgow: “La Roja, senza giocatori del Barcellona nella formazione di partenza, cade contro la Scozia proponendo una pessima ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) La stampa spagnola ha distrutto il nuovo Ct della Spagna De Lain seguito alla sconfitta contro laper 2-0 valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Ne scrive anche il Telegraph. Il Mundo Deportivo inizia già a porsi la domanda se De Lasia l’uomo giusto per guidare la Spagna: “La Roja cade a Glasgow con una doppietta di McTominay nel primo ko dell’era De La, un ko che semina dubbi”, aggiunge il quotidiano di Barcellona. Il quotidiano madrileno Marca si chiede: “Qual è il piano di gioco? la Spagna è una squadra incoerente che ha pagato i propri errori con una sconfitta dolorosa”. Gli scozzesi maramaldeggiano, come leggiamo sullo Shipwreck di Glasgow: “La Roja, senza giocatori del Barcellona nella formazione di partenza, cade contro laproponendo una pessima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : I giornali spagnoli massacrano #DeLaFuente dopo il ko in Scozia Sotto accusa per l’ampio turn over. «Qual è il pian… - LinaPenny1 : RT @MauroCapozza: @erretti42 Siamo sulla bocca di tutti.....esempio i giornali ?? anche spagnoli.....però bellicismo all'ennesima potenza, o… - MauroCapozza : @erretti42 Siamo sulla bocca di tutti.....esempio i giornali ?? anche spagnoli.....però bellicismo all'ennesima pote… - archimedix73 : @Precarioillumi1 sono italiani spagnoli e olandesi dei collettivi no global i famosi black block se continuate a cr… - stefarussnaples : La ripetono come un mantra... mi fanno tenerezza. Provate ad immaginare le prime pagine dei giornali spagnoli(non s… -