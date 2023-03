"I cacciatori del cielo", su Raiuno il docu-film con le animazioni del messinese Lelio Bonaccorso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stasera su Raiuno alle 21,30 andrà in onda l'attesissimo docu-film " I cacciatori del cielo ", diretto da Mario Vitale e interpretato da Giuseppe Fiorello , che racconta la vita dell'eroe dell'aviazione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stasera sualle 21,30 andrà in onda l'attesissimo" Idel", diretto da Mario Vitale e interpretato da Giuseppe Fiorello , che racconta la vita dell'eroe dell'aviazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Sono stato all’anteprima del film “I cacciatori del cielo” su Francesco Baracca per i 100 anni dell’Aeronautica in… - EleonoraEvi : Depositato nuovo #referendum per abolire la #caccia. Mentre il governo fa di tutto per soddisfare la lobby dei cacc… - NicolaPorro : La #Cacciatori schiaccia sulla #Egonu. E Max del Papa non si trattiene ?? #razzismo - oggiintv_guida : I cacciatori del cielo, oggi in prima serata - LorenzoMainieri : I cacciatori del cielo: alle 21:25 su @RaiUno -