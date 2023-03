“I cacciatori del cielo” , stasera in tv il docu-film con Giuseppe Fiorello che celebra la nascita dell’Aeronautica Militare (Di mercoledì 29 marzo 2023) Per celebrare il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, “I cacciatori del cielo”, in onda stasera in tv su Raiuno, il primo docu-film sulla dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello e con la regia di Mario Vitale, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai documentari, con il Patrocinio e la partecipazione del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare e Difesa Servizi, con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con Aerea S.p.A. ed Elettronica S.p.A.. “I cacciatori Del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Perre il Centenario della costituzione, “Idel”, in ondain tv su Raiuno, il primosulla dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca interpretato dae con la regia di Mario Vitale, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele con Luce Cinecittà, in collaborazione con Raimentari, con il Patrocinio e la partecipazione del Ministero della Difesa, Aeronauticae Difesa Servizi, con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con Aerea S.p.A. ed Elettronica S.p.A.. “IDel ...

