I Cacciatori del Cielo, quante puntate sono? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giuseppe Fiorello, dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, torna in tv. L’attore siciliano è infatti protagonista de I Cacciatori del Cielo, la docu-fiction che Raiuno manda in onda mercoledì 29 marzo 2023, in occasione del centenario della nascita dell’Aeronautica Militare Italiana, avvenuta il 28 marzo 1913. Ma da quante puntate è composto I Cacciatori del Cielo? In realtà, la docu-fiction è stata costruita come un film-tv, quindi composta da una sola puntata, della durata di 90 minuti ed in onda in un’unica serata. I Cacciatori del Cielo, la trama Il film-tv attraversa diversi anni, a cominciare dal 1915, quando Francesco Baracca (Giuseppe Fiorello), il Comandante Pier Luigi Piccio (Luciano Scarpa) e Bartolomeo Piovesan (Andrea Bosca), ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giuseppe Fiorello, dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, torna in tv. L’attore siciliano è infatti protagonista de Idel, la docu-fiction che Raiuno manda in onda mercoledì 29 marzo 2023, in occasione del centenario della nascita dell’Aeronautica Militare Italiana, avvenuta il 28 marzo 1913. Ma daè composto Idel? In realtà, la docu-fiction è stata costruita come un film-tv, quindi composta da una sola puntata, della durata di 90 minuti ed in onda in un’unica serata. Idel, la trama Il film-tv attraversa diversi anni, a cominciare dal 1915, quando Francesco Baracca (Giuseppe Fiorello), il Comandante Pier Luigi Piccio (Luciano Scarpa) e Bartolomeo Piovesan (Andrea Bosca), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Sono stato all’anteprima del film “I cacciatori del cielo” su Francesco Baracca per i 100 anni dell’Aeronautica in… - EleonoraEvi : Depositato nuovo #referendum per abolire la #caccia. Mentre il governo fa di tutto per soddisfare la lobby dei cacc… - NicolaPorro : La #Cacciatori schiaccia sulla #Egonu. E Max del Papa non si trattiene ?? #razzismo - NinoMinardo : RT @ItalianAirForce: #AeronauticaMilitare100 Stasera su @RaiUno, in 1ª serata, il docu-film “I cacciatori del cielo” che celebra la nascita… - DonVitoColoured : Mercoledì sera rai 1 I CACCIATORI DEL CIELO Francesco baracca (beppe Fiorello) storia del pilota #AeronauticaMilitare100 #aerei19232023 -