I cacciatori del cielo: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 29 marzo 2023) quante puntate sono previste per I cacciatori del cielo, la docu-fiction con Beppe Fiorello in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la docu-fiction con protagonista Giuseppe Fiorello andrà in onda in un'unica puntata stasera, mercoledì 29 marzo 2023, dalle ore 21,25. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Cast Ma qual è il cast completo della docu-fiction I cacciatori del cielo in onda su Rai 1? Di seguito l'elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Giuseppe Fiorello: Francesco Baracca Andrea Bosca: Bartolomeo Rocca Luciano Scarpa: Pier Ruggero Piccio Claudia Vismara: Norina Cristofori Francesco Baracca è stato un grande aviatore italiano.

