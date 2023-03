I cacciatori del cielo: la storia vera di Francesco Baracca, l'aviatore interpretato da Giuseppe Fiorello (Di mercoledì 29 marzo 2023) I cacciatori del cielo è basato sulla vera storia di Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale I cacciatori del cielo è basato su una storia vera: il docu-film, trasmesso stasera su Rai 1, racconta la vita di Francesco Baracca. Il personaggio, interpretato da Giuseppe Fiorello, è stato l'asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale, il primo a vincere un duello aereo abbattendo un ricognitore Hansa-Brandenburg C.I austro-ungarico. Nato a Lugo, in provincia di Ravenna, il 9 maggio 1888, Francesco Baracca studiò al collegio militare di Modena, dove ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) Idelè basato sulladi, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale Idelè basato su una: il docu-film, trasmesso stasera su Rai 1, racconta la vita di. Il personaggio,da, è stato l'asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale, il primo a vincere un duello aereo abbattendo un ricognitore Hansa-Brandenburg C.I austro-ungarico. Nato a Lugo, in provincia di Ravenna, il 9 maggio 1888,studiò al collegio militare di Modena, dove ...

