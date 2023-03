I cacciatori del cielo: la storia vera che ha ispirato la fiction (Di mercoledì 29 marzo 2023) I cacciatori del cielo è basato su una storia vera: la fiction con Giuseppe Fiorello racconta, infatti, le imprese di Francesco Baracca, asso dell’aviazione italiana durante la prima guerra mondiale, insignito della medaglia d’oro al valore militare per aver abbattuto trentaquattro aerei nemici. A lui si deve anche la prima vittoria della nostra Aeronautica, avvenuta nel 1916. Francesco Baracca nacque a Lugo (RA) nel 1888 da una famiglia benestante, nel 1907 entrò all’Accademia Militare di Modena, dalla quale uscì con il grado di sottotenente e, nel 1910, fece il suo ingresso come ufficiale di carriera nel Reggimento di Cavalleria “Piemonte Reale”. In quegli anni decise di diventare pilota, frequentando la scuola di pilotaggio di Remis, in Francia, dove nel 1912 ottenne il suo primo brevetto. Con il ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Idelè basato su una: lacon Giuseppe Fiorello racconta, infatti, le imprese di Francesco Baracca, asso dell’aviazione italiana durante la prima guerra mondiale, insignito della medaglia d’oro al valore militare per aver abbattuto trentaquattro aerei nemici. A lui si deve anche la prima vittoria della nostra Aeronautica, avvenuta nel 1916. Francesco Baracca nacque a Lugo (RA) nel 1888 da una famiglia benestante, nel 1907 entrò all’Accademia Militare di Modena, dalla quale uscì con il grado di sottotenente e, nel 1910, fece il suo ingresso come ufficiale di carriera nel Reggimento di Cavalleria “Piemonte Reale”. In quegli anni decise di diventare pilota, frequentando la scuola di pilotaggio di Remis, in Francia, dove nel 1912 ottenne il suo primo brevetto. Con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EleonoraEvi : Depositato nuovo #referendum per abolire la #caccia. Mentre il governo fa di tutto per soddisfare la lobby dei cacc… - NicolaPorro : La #Cacciatori schiaccia sulla #Egonu. E Max del Papa non si trattiene ?? #razzismo - giorgiomule : RT @Montecitorio: Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, l'anteprima del docufilm 'I cacciatori del cielo'. Interviene il vicepresidente de… - Montecitorio : Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, l'anteprima del docufilm 'I cacciatori del cielo'. Interviene il vicepreside… - LelioBonaccorso : Stasera @RaiUno 21:30 “I cacciatori del cielo”, film di Mario Vitale sulla vita di Francesco Baracca, con le animaz… -