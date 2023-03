I cacciatori del cielo, Claudia Vismara: “Vi racconto il mio amore. Fiorello? Stupendo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) I cacciatori del cielo è il primo docufilm sulla storia dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello e con la regia di Mario Vitale. Nato per celebrare il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, racconta le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale e le cui gesta gettarono le basi per la nascita dell’Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo 1923. Ma è anche la storia di un’appassionata relazione d’amore tra “l’Asso degli assi”, ossia Francesco Baracca, e la cantante lirica Norina Cristofoli, interpretata magistralmente da Claudia Vismara. Noi abbiamo chiesto a Claudia Vismara di raccontarci di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 marzo 2023) Idelè il primo docufilm sulla storia dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca interpretato da Giuseppee con la regia di Mario Vitale. Nato per celebrare il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, racconta le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale e le cui gesta gettarono le basi per la nascita dell’Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo 1923. Ma è anche la storia di un’appassionata relazione d’tra “l’Asso degli assi”, ossia Francesco Baracca, e la cantante lirica Norina Cristofoli, interpretata magistralmente da. Noi abbiamo chiesto adi raccontarci di ...

