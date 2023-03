I big della tecnologia: «Fermare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per almeno sei mesi». Chi ha firmato (e chi no) l’appello (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dovremmo lasciare che l’intelligenza artificiale (IA) invada i nostri canali di informazione? Che automatizzi «tutti i lavori» compresi quelli che danno soddisfazione? Dovremmo sviluppare menti non umane che sono di più e più intelligenti di quelle umane? Che ci sostituiscano e ci rendano obsoleti? Dovremmo assumerci il rischio di perdere il controllo della nostra civiltà? Sono queste le domande, alcune che sembrano descrivere un futuro prossimo, altre che dipingono uno scenario apocalittico che si pongono Elon Musk e altri importanti nomi del mondo tech – un migliaio in totale – in una lettera aperta che chiede di interrompere per sei mesi lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale avanzati come ChatGPT, Bard, e i loro concorrenti. L’avanzare di queste tecnologie, che nel 2023 hanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dovremmo lasciare che l’intelligenza(IA) invada i nostri canali di informazione? Che automatizzi «tutti i lavori» compresi quelli che danno soddisfazione? Dovremmo sviluppare menti non umane che sono di più e più intelligenti di quelle umane? Che ci sostituiscano e ci rendano obsoleti? Dovremmo assumerci il rischio di perdere il controllonostra civiltà? Sono queste le domande, alcune che sembrano descrivere un futuro prossimo, altre che dipingono uno scenario apocalittico che si pongono Elon Musk e altri importanti nomi del mondo tech – un migliaio in totale – in una lettera aperta che chiede di interrompere per seilodi sistemi di intelligenzaavanzati come ChatGPT, Bard, e i loro concorrenti. L’avanzare di queste tecnologie, che nel 2023 hanno ...

