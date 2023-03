I ban di TikTok in tutto il mondo sono dovuti a pregiudizi verso la Cina? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il difensore ufficioso di TikTok a Washington New York Times, di James Barron, pag. 2 Giovedì i legislatori di Washington hanno criticato Shou Chew, l’amministratore delegato dell’applicazione di social media TikTok. L’applicazione si è guadagnata l’attenzione come piattaforma per video virali di danza e canzoni pop, ma di recente il governo degli Stati Uniti l’ha definita una minaccia per la sicurezza nazionale. La scorsa settimana, l’amministrazione Biden ha dichiarato di volere che la proprietà cinese di TikTok venda l’app o si esponga a un possibile divieto. Un legislatore di Washington si è schierato a favore di TikTok quasi da solo: il rappresentante Jamaal Bowman, un democratico che rappresenta parti del Bronx e della contea di Westchester. Egli sostiene che la spinta a limitare TikTok ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il difensore ufficioso dia Washington New York Times, di James Barron, pag. 2 Giovedì i legislatori di Washington hanno criticato Shou Chew, l’amministratore delegato dell’applicazione di social media. L’applicazione si è guadagnata l’attenzione come piattaforma per video virali di danza e canzoni pop, ma di recente il governo degli Stati Uniti l’ha definita una minaccia per la sicurezza nazionale. La scorsa settimana, l’amministrazione Biden ha dichiarato di volere che la proprietà cinese divenda l’app o si esponga a un possibile divieto. Un legislatore di Washington si è schierato a favore diquasi da solo: il rappresentante Jamaal Bowman, un democratico che rappresenta parti del Bronx e della contea di Westchester. Egli sostiene che la spinta a limitare...

