«Hotel Portofino» la seconda stagione su Sky e streaming NOW

Torna con sei nuovi episodi Hotel Portofino, il period drama inglese con protagonista la star di Californication, Designated Survivor e Halo Natascha McElhone, ambientato sulle meravigliose coste della riviera ligure.Ambientata in un periodo piuttosto turbolento, quello degli anni che in Italia videro l'ascesa al potere di Benito Mussolini, la serie esordirà su Sky e in streaming su NOW, mercoledì 29 marzo.Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, la serie segue le avventure di Bella Ainsworth (Natasha McElhone), figlia di un ricco industriale, nel suo intento di dirigere e far...

