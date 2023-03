Hotel Portofino 2 su Sky | al via il 29 marzo | nel cast anche la new entry Giorgio Marchesi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Al via2, nuova stagione del period drama inglese con protagonista la star di Californication, Designated Survivor e Halo Natascha McElhone, e ambientato sulle meravigliose coste della riviera ligure. La storia si svolge negli anni in cui in Italia ci fu l’ascesa al potere di Benito Mussolini.2 esordirà su Sky e in streaming su NOW mercoledì 29. Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, la serie segue le avventure di Bella Ainsworth (Natasha McElhone), figlia di un ricco industriale. La donna, nel suo intento di dirigere e far brillare l’di famiglia, che inizia a prosperare sotto la sua guida, si confronta giornalmente con imprevisti, responsabilità e insidie che la mettono spesso a dura prova....

La stagione 2 disi sviluppa nell'arco di 6 nuovi episodi che secondo le anticipazioni vedranno la protagonista, Bella Ainsworth , alle prese tanto con la difficile gestione dell'albergo quanto del ...Torna con sei nuovi episodi, il period drama inglese con protagonista la star di Californication , Designated Survivor e Halo Natascha McElhone , ambientato sulle meravigliose coste della riviera ligure. ...29 Marzo: Unseen , Stagione 1 (Netflix) 29 Marzo:, stagione 2 (Sky) 30 Marzo: Un passo dal Cielo , Stagione 7 (Rai 1) 29 Marzo: Kindred , stagione 1 (Disney+) 31 Marzo: Imitazione di ...

