Hockey pista, Serie A1: negli anticipi della 25esima vincono Vercelli e Forte! Ok anche Monza e Trissino

Dopo l'anticipo dello scorso 22 marzo (col Sandrigo vittorioso per 3-2 sul Valdagno), nel martedì sera dell'Hockey pista (28 marzo), altre quattro partite relative alla 25esima e penultima giornata della stagione regolare 2022-2023 della Serie A1 sono andate in archivio. Nel dettaglio le gare hanno visto imporsi: il Vercelli per 2-1 sul Lodi, con zampata decisiva di Neves, il Monza 1-4 in trasferta sul Montecchio, brianzoli trascinati da Tamborindegui, il Forte dei Marmi 1-3 sulla pista del Sarzana, toscani ispirati da Ambrosio e Illuzzi, e il Trissino, che si è imposto 2-9 nella tana del CGC Viareggio, tripletta di Pinto e doppiette per Mendez e Cocco. Sabato 1 aprile, si giocheranno Montebello-Grosseto e ...

