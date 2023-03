“Ho preso una decisione”. GF Vip, Nikita a sorpresa lo confessa a Milena. Che resta senza parole (Di mercoledì 29 marzo 2023) Proprio quando le dinamiche e gli schieramenti parevano essere venuti meno nello spiato appartamento di Cinecittà, l’inedita atmosfera pacifica che si era creata circa due settimane fa è finita per dare ancora spazio alla guerra al GF Vip 7. Normale, la Finale è giunta. Nikita Pelizon ha fatto discutere, il web diviso. La ultima sopravvissuta degli sconfitti persiani, che ancora potrebbe rialzare le sorti dello schieramento vincendo il GF Vip 7, è sempre più sola, ogni giorno che vive nella dimora capitolina. È guerra aperta per Nikita Pelizon, quasi nessuno dei gieffini la tollera più. Parlando di beneficienza ha fatto indignare online. Nikita Pelizon, cosa vuole fare al GF Vip Secondo Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e il resto degli spartani, che sono anche connessi sul web come i loro ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 29 marzo 2023) Proprio quando le dinamiche e gli schieramenti parevano essere venuti meno nello spiato appartamento di Cinecittà, l’inedita atmosfera pacifica che si era creata circa due settimane fa è finita per dare ancora spazio alla guerra al GF Vip 7. Normale, la Finale è giunta.Pelizon ha fatto discutere, il web diviso. La ultima sopravvissuta degli sconfitti persiani, che ancora potrebbe rialzare le sorti dello schieramento vincendo il GF Vip 7, è sempre più sola, ogni giorno che vive nella dimora capitolina. È guerra aperta perPelizon, quasi nessuno dei gieffini la tollera più. Parlando di beneficienza ha fatto indignare online.Pelizon, cosa vuole fare al GF Vip Secondo Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e il resto degli spartani, che sono anche connessi sul web come i loro ...

