"Ho l'Hiv". La rivelazione di Elena Di Cioccio dopo 21 anni

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L'attrice, ex volto de Le Iene, ha raccontato la sua vera storia - fatta di dipendenze, traumi e sieropositività - in un libro nel quale ha mostrato la parte di sé rimasta nascosta agli occhi dei telespettatori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : A #leiene la rivelazione di Elena Di Cioccio: 'Sono sieropositiva da 21 anni, ho deciso di non nasconderlo più'. - infoitcultura : Le Iene, Elena Di Cioccio sieropositiva: «Ho l'HIV da 21 anni». La rivelazione -

...di Cioccio ha fatto unainaspettata. Durante un lungo monologo, l'ex Iena ha infatti confessato pubblicamente di essere sieropositiva e ha parlato del suo percorso negli anni con l'. ...Elena Di Cioccio ha fatto un'inaspettatanella puntata de ' Le Iene ' di martedì 28 marzo. La conduttrice ha confessato , per la ...ha seguito il monologo iniziale il suo percorso con l'...L'"non è un evento naturale. È stato, infatti, geneticamente modificato in un laboratorio top secret del governo degli Stati Uniti Lasciate che questarafforzi la nostra ...

Le rivelazioni della dottoressa Mikovits sui virus dall'HIV in poi, tutti ... Open

"Da ventuno anni sono sieropositiva, ho l'Hiv. È come se avessi perso un colore, non sono più quella di prima", ha raccontato a Le Iene nell'ultima puntata andata in onda martedì 28 marzo. La ...«Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola ... (Gay.it) C’è una ragione importante alla luce del suo intervento ed è una rivelazione che ha scelto di fare superando qualsiasi ostacolo : “Ciao ...