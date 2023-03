Ho l' Hiv | dipendevo dalla cocaina | Le Iene | confessioni-choc di Elena Di Cioccio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La notizia-bomba, per il mondo dello spettacolo e della televisione, è deflagrata all'improvviso, in un martedì di inizio primavera:Di, brillante attrice e conduttrice, è affetta dal virus dell'HIV. È sieropositiva. Un segreto nascosto da ben 21 anni, che le ha condizionato pesantemente sia la vita professionale che quella privata. La rivelazione durante l'ultima puntata de Le, in cui la Diha esordito nell'ormai classico monologo del martedì in modo spiazzante: “Ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l'Hiv”. Per metà della sua vita ha nascosto la malattia, ora decide di uscire allo scoperto: “Oggi non ho rimpianti e non sono più arrabbiata. Dopo anni passati divisa tra paura e rabbia, non mi sento più in difetto. Io sono questa e non voglio più nascondermi. Quando incontro ogni persona ...