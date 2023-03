Hikikomori, chi sono i 44 mila ragazzi che vivono chiusi in una stanza – Il rapporto del Cnr (Di mercoledì 29 marzo 2023) sono circa 44mila i ragazzi a livello nazionale (1,7% degli studenti totali) che si possono definire Hikikomori, mentre 67mila (2,6%) sono a rischio grave di diventarlo. Lo rivela il primo studio italiano sul fenomeno, redatto dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per fornire una stima quantitativa dell’isolamento volontario nella popolazione adolescente. La ricerca sui cosiddetti «ritirati sociali» – questa la traduzione dal termine giapponese che indica la tendenza di smettere di uscire di uscire di casa e chiudersi nelle proprie stanze mantenendo i contatti prevalentemente attraverso Internet, ha coinvolto un campione di oltre 12mila studenti rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni. L’età a rischio e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023)circa 44a livello nazionale (1,7% degli studenti totali) che si posdefinire, mentre 67(2,6%)a rischio grave di diventarlo. Lo rivela il primo studio italiano sul fenomeno, redatto dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per fornire una stima quantitativa dell’isolamento volontario nella popolazione adolescente. La ricerca sui cosiddetti «ritirati sociali» – questa la traduzione dal termine giapponese che indica la tendenza di smettere di uscire di uscire di casa e chiudersi nelle proprie stanze mantenendo i contatti prevalentemente attraverso Internet, ha coinvolto un campione di oltre 12studenti rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni. L’età a rischio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cate_Giangrasso : Cosa può fare la cultura per aiutare chi sceglie di autoisolarsi? - robertis_emilia : RT @BersaniLeda: Cosa può fare la cultura per aiutare chi sceglie di autoisolarsi? - Erianna171 : RT @BersaniLeda: Cosa può fare la cultura per aiutare chi sceglie di autoisolarsi? - matteuaua : Non so voi... ma io da solo chiacchiero piacevolmente. ???????? Cosa può fare la cultura per aiutare chi sceglie di aut… - BertaIsla : RT @BersaniLeda: Cosa può fare la cultura per aiutare chi sceglie di autoisolarsi? -