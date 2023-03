Heather Parisi | “Nessun pignoramento a Belve” L’ex manager | “La querelo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... heather_parisi : Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vende… - Gagliarda : @heather_parisi Si però non piangere che sei in limousine... - Daniele_Zit : @heather_parisi Non è che sei straniera, è che hai il colore della pelle sbagliato e in più sei pure bionda.. e che… - ildaniguidetti : @heather_parisi Quindi se non ho capito male, se pubblico il mio selfie con il mio idolo al concerto, e lo pubblico… - POPCORNTVit : Heather Parisi dice la sua sulla guerra privata con Lucio Presta: 'I giornalisti zerbini e servi del potere' -

Nuovi guai in arrivo per, sulla quale pende ora la minaccia di una querela da parte del noto manager televisivo Lucio Presta . Ma cos'è successo esattamente Per comprendere le ultime vicende che circondano la ...L'intervista dia Belve ha lasciato decisamente il segno, non solo per le dichiarazioni che hanno provocato i malumori della figlia Jacqueline Luna, ma anche per via di un episodio rivelato da Lucio ...Il manager replica alla ballerina che ha riportato una versione dei fatti molto diversa da quella raccontata da lui sul pignoramento da parte di un ufficiale ...

Lucio Presta: Querelerò di nuovo Heather Parisi, il bonifico ha evitato il pignoramento Fanpage.it

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Botta e risposta tra Heather Parisi e il manager televisivo Lucio Presta. La showgirl per la prima volta, in un lungo post pubblicato sulle sue storie di Instragram, parla ...La querelle tra Lucio Presta e Heather Parisi non finirà presto. Gli ultimi botta e risposta social fanno pensare che stia per aprirsi un nuovo scottante capitolo: ecco gli ultimi aggiornamenti “Dopo ...