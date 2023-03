Havertz | «Il calcio è un bel modo per rendere felici le persone | ma ci sono cose cento volte più importanti»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Kai, giocatore del Chelsea, ha creato una fondazione benefica e per l’occasione la Süddeutsche Zeitung ha deciso di intervistarlo. «Nella mia famiglia abbiamo sempre voluto aiutare lee gli animali. Questa volontà c’è sempre stata. La sensazione di essere in grado di aiutare e restituire qualcosa alla società è solo diventata più forte. Il fatto che ora questa sia diventata una fondazione ha molto a che fare con il disastro dell’alluvione del 2021». Adviene chiesto se anche i suoi colleghiinteressati alla beneficenza: «Non tutti. Ma ho incontrato parecchi calciatori che si danno da fare per gli altri senza farlo pesare. Io cerco di vedere la realtà com’è. Cimolti momenti in cui mi chiedo: cosa sta accadendo nel mondo? La guerra in Ucraina è solo un esempio ...