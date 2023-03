Hair Cycling | in cosa consiste l’ultimo beauty trend promosso dai social

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’è l’ultima novità in fatto di trattamenti di bellezza per capelli: è a costo zero e pare sia efficacissima! Come lascia intendere il nome, l’è un procedimento ciclico che assicura dei benefici proprio in virtù dell’alternanza di vari tipi di trattamento per il benessere dei capelli. A quanto pare le donne che utilizzano da tempo questo approccio per trattare i capelli sono molte, ma solo di recente questa abitudine si è trasformata in un vero e propriovirale su Tik Tok. Capelli perfetti grazie all’: costa poco e funziona davvero – Grantennistoscana.itL’idea di base è partire da prodotti assolutamente comuni, come shampoo e balsamo di produzione industriale, semplicemente utilizzandoli in maniera diversa e per ottenere ...