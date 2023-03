Haaland nei guai: l’attaccante del City rischia il ritiro della patente (Di mercoledì 29 marzo 2023) guai all’orizzonte per Erling Haaland, che rischia il ritiro della patente dopo quanto avvenuto il giorno dopo City-Lipsia Secondo quanto riferito dai tabloid britannici, il bomber del Manchester City Erling Haaland rischia una pesante multa e il ritiro della patente. Il norvegese, il giorno dopo i 5 gol al Lipsia, è infatti stato pizzicato al telefono al volante della sua Rolls Royce. L’essere neopatentato potrebbe appesantire la sanzione nei suoi confronti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)all’orizzonte per Erling, cheildopo quanto avvenuto il giorno dopo-Lipsia Secondo quanto riferito dai tabloid britannici, il bomber del ManchesterErlinguna pesante multa e il. Il norvegese, il giorno dopo i 5 gol al Lipsia, è infatti stato pizzicato al telefono al volantesua Rolls Royce. L’essere neopatentato potrebbe appesantire la sanzione nei suoi confronti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_NPS14 : @FootballAndDre1 È la consueta cifra buttata lì. L'Inter ha obbligo a partire dal prossimo anno di rientrare nei pa… - dimitri_conti : Su @TuttoMercatoWeb vi abbiamo portato idealmente in #Norvegia per un rapido viaggio nella realtà del calcio nordic… - FabioOffreda : RT @CorSport: ?? #Haaland nella bufera! ?? Una foto in auto lo mette nei guai ?? Cosa è successo - CorSport : ?? #Haaland nella bufera! ?? Una foto in auto lo mette nei guai ?? Cosa è successo - sportli26181512 : #Haaland nella bufera in Inghilterra: una foto in auto lo mette nei guai: L'attaccante del #ManchesterCity fa ancor… -