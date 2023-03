“Ha già una storia”. Bomba su Armando Incarnato, Tina Cipollari lo ha beccato: UeD nel caos (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non è un bel periodo per Uomini e Donne, dopo il caso Desdemona una nuova Bomba piomba sul programma: stavolta ad essere colpito è Armando Incarnato; l’accusa di Tina Cipollari è pesante. In questi giorni l’attenzione è monopolizzata dalla storia tra Gemma Galgani e Silvio. L’ennesima delusione per la dama torinese con i commenti dei fan che si sono sprecati tra cui difende Gemma e chi la accusa. Alla prima schiera appartiene questo utente. Che scrive: “La cosa sconvolgente è la mancata solidarietà femminile. Io personalmente non sopporto il personaggio Gemma, ma sentire come si rivolge quell’ “uomo” ad una donna è vergognoso, irrispettoso, offensivo, volgare, viscido. Non siamo oggetto solo per sesso perché persone come Silvio non conoscono il significato dell’amore. P.S. Gianni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non è un bel periodo per Uomini e Donne, dopo il caso Desdemona una nuovapiomba sul programma: stavolta ad essere colpito è; l’accusa diè pesante. In questi giorni l’attenzione è monopolizzata dallatra Gemma Galgani e Silvio. L’ennesima delusione per la dama torinese con i commenti dei fan che si sono sprecati tra cui difende Gemma e chi la accusa. Alla prima schiera appartiene questo utente. Che scrive: “La cosa sconvolgente è la mancata solidarietà femminile. Io personalmente non sopporto il personaggio Gemma, ma sentire come si rivolge quell’ “uomo” ad una donna è vergognoso, irrispettoso, offensivo, volgare, viscido. Non siamo oggetto solo per sesso perché persone come Silvio non conoscono il significato dell’amore. P.S. Gianni e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Cuccioli gettati nel fosso, l’uomo che li ha salvati: «Chiusi dentro una sacchetto di plastica» Il Tirreno - Hanno… - ultimora_pol : Francesca #Donato condivide un'immagine di una 'protesta per le pensioni' in Francia, ma in realtà è una foto dei f… - Agenzia_Ansa : 'Se sei una di quelle persone che ama i Pink Floyd ma che non apprezza le politiche di Roger puoi andare a quel pae… - Roseinfiore : RT @francycognato: ADDIO SCODINZOLINA Sei stata una cagnolina amata, hai trascorso l'ultimo anno a casa di Francesca,hai fatto amicizia con… - Davidesiino : @FratellidItalia E poi c è CRISPR/Cas che nn è assolutamente OGM e anche questa tecnica sta già rivoluzionando ill… -

Volante fa per due: storia di un uomo che diventò un ruolo Una specie di architetto della squadra, per rendere meglio l'idea, che tuttavia deve possedere ... L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni ... Lazzerini: 'Le prenotazioni per Ita sono aumentate del 180% sul 2022' AGI - 'Le stime per l'estate sono decisamente buone. Abbiamo già ricevuto prenotazioni del 180% superiori a quello dello scorso anno , con punte del 12% ... Fabio Lazzerini, a margine di una iniziativa ... AI protagonista dei Digital360 Awards nell'era dell'implementazione Una cosa è certa: l'AI cambierà (e sta già cambiando) il nostro modo di lavorare. Come I CIO hanno tracciato il loro quadro, rispondendo al secondo instant poll sui vantaggi immaginati. Vince la ... specie di architetto della squadra, per rendere meglio l'idea, che tuttavia deve possedere ... L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Seiabbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni ...AGI - 'Le stime per l'estate sono decisamente buone. Abbiamoricevuto prenotazioni del 180% superiori a quello dello scorso anno , con punte del 12% ... Fabio Lazzerini, a margine diiniziativa ...cosa è certa: l'AI cambierà (e stacambiando) il nostro modo di lavorare. Come I CIO hanno tracciato il loro quadro, rispondendo al secondo instant poll sui vantaggi immaginati. Vince la ... Gianni Minà ha già una Fondazione A maggio mostra e libro postumo QUOTIDIANO NAZIONALE