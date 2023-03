Guerra in Ucraina | Putin ammette | «Le sanzioni potrebbero avere un impatto negativo sull’economia russa»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un tribunale russo ha condannato a due anni di carcere un uomo accusato di aver criticato l'offensiva contro l'Ucra… - putino : La Francia, assieme all’Italia, dovrebbe consegnare all’Ucraina nei prossimi giorni un sistema di difesa anti missi… - nelloscavo : Guerra giorno 397: le minacce atomiche di Putin nascondono la debolezza russa @AndreaLavazza @Avvenire_Nei - savedem65052841 : RT @Erica43581765: NAZISMO = DEMOCRAZIA GUERRA = PACE INVIO ARMI = DIPLOMAZIA #ZELENSKY #UCRAINA #USA #NATO #UE #PartitoDemocratico #PD #El… - gjscco : RT @UnoNemoNessuno: 'Guerra in #Ucraina e invio di armi, la mia replica al Ministro #Crosetto poco fa in aula alla Camera dei Deputati.' @G… -

Sfida tv tra Alessandro Sallusti e Michele Santoro . Il direttore di Libero e il famoso giornalista duettano senza risparmiarsi sullain. L'ex direttore di Annozero è da sempre contrario all'invio di armi a Kiev e non ha mancato di farlo sapere più e più volte. Anche ieri, di fronte alle obiezioni di Sallusti e di ..."Sta tentando di eliminare un altro concorrente sulla scena mondiale, la Federazione Russa". L'Occidente non è intenzionato a mettere fine allain, ma vuole distruggere la Russia. E' quanto sostiene il Ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, in conferenza stampa congiunta a Mosca con l'omologo iraniano Hossein Amir - ...... che ha replicato ad un'interrogazione riguardante il sostegno militare per l'. 'Siamo ...non venite in Parlamento a dirci se e quali sono i limiti Perché state portando l'Italia in...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Zelensky invita Xi Jinping la Repubblica

Scontro tra Giuseppe Conte e Guido Crosetto nell’odierno question time alla Camera. Il nodo del contendere è la guerra in Ucraina e l’appoggio militare dell’Italia nei confronti di Kiev: “Ministro ...«È evidente che i servizi speciali russi sono riusciti a reclutare un’ampia rete di agenti in Ucraina prima dell’invasione e che ... Putin avesse dato maggior ascolto all’intelligence la guerra ...