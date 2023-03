Gucci e la capsule con Egonlab | per dare nuova vita a pezzi d' archivio

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il progettoVault lanciato daper la prima volta nel 2021 nella forma di concept store digitale e poi riproposto quale strumento per l'esplorazione del metaverso, si rinnova ancora una volta nel nuovoContinuum. Questo nuovo capitolo dell'iniziativa è pensato perd'della Maison fiorentina, così come a tessuti in giacenza, consegnandoli letteralmente nelle mani di dieci designer che li hanno rielaborati attraverso la propria visione, creando una fusione senza soluzioni di continuità tra la creatività e la circolarità di una produzione più consapevole. Tra i nomi che hanno preso parte a questo nuovo progetto dic'è anche, brand guidato dal duo formato da ...