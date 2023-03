Gregucci | Su Spalletti troppe leggende metropolitane Il Napoli ha superato ostacoli con facilità disarmante' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 marzo 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Angelo, allenatore. Queste le sue dichiarazioni: “Conosco abbastanza bene la realtà campana, diciamo che ho sufficiente esperienza per capire la cultura sportiva calcistica campana., il classico allenatore da campo?. -afferma- Lo dico perchéè un toscano, è orgoglioso, ha sempre detto verità che poi siano scomode o comode è interpretabile.ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, ha avuto anche grandi intuizioni. Faccio un nome: all’epoca del Perrotta nazionale italiano,lo inventò sotto Totti ed andò in doppia cifra in serie A. E’ sempre stato accusato di non aver avuto un rapporto ...