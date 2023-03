(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nell’isola che Pechino vuole riportare sotto la sua sovranità si apre una battaglia decisiva. Mentre la presidente Tsai Ing-wen approfitterà di uno scalo aereo per chiedere il sostegno di Washington, un suo predecessore è stato invitato in Cina. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JacZan : Grandi manovre politiche intorno a Taiwan. Nell’isola che Pechino vuole riportare sotto la sua sovranità si apre un… - ErParapaponzi : @nonleggerlo Tre marmittoni alle grandi manovre - Agricolturabio1 : RT @Miti_Vigliero: Grandi manovre alleanza Pd-M5s - Miti_Vigliero : Grandi manovre alleanza Pd-M5s - infoitsport : Serie A e non solo, grandi manovre in panchina -

In questi giorni la presidente di Taiwan Tsai Ing - wen e il suo predecessore Ma Ying - jeou, del partito di opposizione Kuomintang, viaggiano in direzioni opposte. Tsai arriverà il 29 marzo negli ...Durante le prime settimane di guerra, non abbiamo assistito adi truppe corazzate a livello brigata o divisione, bensì a intensi combattimenti urbani, accompagnati da massicci ...Manca un anno alle elezioni nel capoluogo irpino ma si assiste già allepolitiche. Il sindaco rompe gli indugi. conferma la sua ricandidatura e allontana i rumors di frizioni all'...

Grandi manovre politiche intorno a Taiwan - Pierre Haski Internazionale

Tra Botswana e Zambia, fino al Rwanda, esperienze negli eco-camp più rispettosi dell’ambiente e degli abitanti, per viaggiatori consapevoli della loro fragile e potente bellezza ...Acque politiche agitate, in Veneto, dopo la nomina, da parte di Silvio Berlusconi, di Flavio Tosi a coordinatore regionale di Forza Italia al posto del veneziano Michele Zuin. Un incarico cui ...