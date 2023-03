Grande show per ACI Salerno al 23° Trofeo Città di Massa Lubrense (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBrillanti prestazioni per i piloti dell’Automobile Club Salerno che si sono sfidati al 23° Trofeo Città di Massa Lubrense. Lo slalom automobilistico si è disputato la scorsa domenica 26 marzo 2023 e anche quest’anno le vetture hanno gareggiato sul classico tracciato del Nastro d’Oro. Un tratto di 3 km che dal ponte di Marciano sale fino ad affacciarsi sull’incantevole scenario dell’Isola di Capri. In questa gara storica i driver con Tessera ACI e licenza sportiva rilasciata dall’Automobile Club Salerno hanno dato ancora una volta prova delle loro grandi abilità e doti competitive. A distinguersi in maniera impeccabile è stato Giuseppe Esposito che al volante della GMG Suzuki raggiunge la top-ten della classifica assoluta posizionandosi in nona piazza; ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBrillanti prestazioni per i piloti dell’Automobile Clubche si sono sfidati al 23°di. Lo slalom automobilistico si è disputato la scorsa domenica 26 marzo 2023 e anche quest’anno le vetture hanno gareggiato sul classico tracciato del Nastro d’Oro. Un tratto di 3 km che dal ponte di Marciano sale fino ad affacciarsi sull’incantevole scenario dell’Isola di Capri. In questa gara storica i driver con Tessera ACI e licenza sportiva rilasciata dall’Automobile Clubhanno dato ancora una volta prova delle loro grandi abilità e doti competitive. A distinguersi in maniera impeccabile è stato Giuseppe Esposito che al volante della GMG Suzuki raggiunge la top-ten della classifica assoluta posizionandosi in nona piazza; ...

