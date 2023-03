"Grande Fratello Vip", Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini (Di mercoledì 29 marzo 2023) Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', dubbi sul ritrovato rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon La confessione di Nikita su Luca Nikita è molto triste per come sono andate le cose fra lei e Luca ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 marzo 2023) Leggi Anche 'Vip', dubbi sul ritrovato rapporto traLa confessione disuè molto triste per come sono andate le cose fra lei e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Ce l’abbiamo fatta, Nikita è la quinta finalista!? Bravi tutti noi, grazie a tutti i fandom che ci hanno aiutato.… - vivailtrashhh : Questa è la dimostrazione che in questo Grande Fratello si pensa solo al gioco… Nikita vive un emozione ricevendo… - vivailtrashhh : “Nikita è la quinta finalista del Grande Fratello Vip!”? Oh no, Oh no, Oh no no no no!????? #GFvip #nikiters… - _brigno : mio fratello grande - Simosino8 : RT @O_GFVIP: Edo: teso ti ho preso e c avevi la crema ???????? IO MI CHIEDO COME ABBIAMO FATTO A VEDERE ALTRI GF SENZA QUESTO DUO(a parte il… -