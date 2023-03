GP Australia, Leclerc ama il 'lento' di Melbourne (Di mercoledì 29 marzo 2023) Melbourne un anno dopo, per la Ferrari, è un appuntamento che non dà spazio a grandi speranze. Gli aggiornamenti alla SF - 23, dopo le valutazioni condotte a Jeddah , arriveranno nelle prossime gare. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 29 marzo 2023)un anno dopo, per la Ferrari, è un appuntamento che non dà spazio a grandi speranze. Gli aggiornamenti alla SF - 23, dopo le valutazioni condotte a Jeddah , arriveranno nelle prossime gare. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uzapelloni : Leclerc e l’Australia: si è preparato così - Nick_cannonier : @fosforilazione Diciamo... Hamilton ne sa qualcosa. E Leclerc nei pochi confronti avuti con lui in Bahrain (corpo a… - FormulaPassion : #F1: jet-lag difficile da gestire in Australia, ne parla il coach di #Leclerc - Formula1WM : Reduce da una fantastica doppietta in Bahrain, la #Ferrari si appresta a vincere un’altra gara a Melbourne, dove Ch… - MartinaC1203 : RT @lasusyy16: Charles non sono scaramantico Leclerc ??che si veste di nuovo di grigio per andare in australia ? -