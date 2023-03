Gp Australia | le Red Bull prenotano un' altra doppietta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il dominio delle Redsul Mondiale di Formula 1 per ora è stato netto e a Melbourne, in occasione del Gran Premio d'di domenica prossima, il copione non dovrebbe cambiare. Max Verstappen,...

Il dominio delleBull sul Mondiale di Formula 1 per ora è stato netto e a Melbourne, in occasione del Gran Premio d'di domenica prossima, il copione non dovrebbe cambiare. Max Verstappen, secondo gli ...Certo anche la AMR23 ha i suoi punti deboli, su tutti una velocità in rettilineo parecchio inferiore aBull e con del margine da recuperare anche rispetto alla Ferrari. In( qui trovi ...Due pole position, due doppiette, 87 punti conquistati sugli 88 disponibili ( anche se c'è chi ha fatto meglio ). L'inizio di stagione, per laBull , è stato travolgente. E viene difficile immaginare di poter raccontare una storia diversa nell'immediato, con le vetture che inizieranno a mutare prevalentemente da Baku in poi. Per ...

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il dominio delle Red Bull sul Mondiale di Formula 1 per ora è stato netto e a Melbourne, in occasione del Gran Premio d'Australia di domenica prossima, il copione non dovrebbe ...Sembra assurdo da dire dopo appena due gare, ma la Formula 1 che arriva in Australia non ha molto da dire sul versante competizione. Anche in Arabia Saudita il dominio messo in pista dalla Red Bull è ...