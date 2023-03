Governo | riunione Cipess | tra ok a progetti c' è anche Tav**

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) -del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile () e via libera ache vanno da un nuovo tassello sul versante Tav, alla ricostruzione post sisma nell'aquilano, in Abruzzo. "Nella seduta odierna - si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi - il presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI, con la presenza del Segretario del, Sottosegretario Alessandro MORELLI, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture e ricostruzione post sisma. Le principali deliberazioni adottate, si legge nella nota di Palazzo Chigi che dà conto dellapresieduta dal vicepremier Antonio Tajani con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emchella : RT @sole24ore: ?? Lo ha ammesso Vladimir Putin, parlando durante una riunione di governo. ? Segui gli aggiornamenti live sul conflitto in Uc… - sole24ore : ?? Lo ha ammesso Vladimir Putin, parlando durante una riunione di governo. ? Segui gli aggiornamenti live sul confli… - sole24ore : ?? Lo ha ammesso Vladimir Putin, parlando durante una riunione di governo. ? Segui gli aggiornamenti live sul confli… - benjamn_boliche : RT @Palazzo_Chigi: PNRR, la nota sulla riunione della Cabina di Regia ?? - Mariateresa1316 : RT @Raul04422227: E poi da Cutro assistiamo a una goliardica riunione fuori porta, con i migliori rappresentanti di questo simpatico govern… -

...1980 " appena un paio di settimane prima dell'appunto segretissimo inviato dal Sismi al... L'esponente palestinese, per dissimulare la sua identità, si era presentato allautilizzando ...Le parti, però, sono ancora lontane da trovare un accordo e ilsta cercando di fare da ... In unacon le parti coinvolte ho elencato tutta la verità: i costi dell'energia sono in forte ...Ad ammetterlo il presidente russo Vladimir Putin , parlando durante unadi, nel corso della quale ha comunque rivendicato che " l'economia russa ha mostrato una dinamica positiva a ...

**Governo: riunione Cipess, tra ok a progetti c'è anche Tav** Il Tirreno

Lo ribadisce il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, che chiude ai sindaci che chiedevano un incontro al governo dopo che il Viminale ha diffuso una circolare per fermare le trascrizioni. "Non c ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca attacca Berlino: “Germania coinvolta nel conflitto'. LIVE ...