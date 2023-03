Governo | Meloni | ' Italia paga mancanza visione | con noi cambio passo' **

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Difendere l'economia reale vuol dire anche immaginare una politica industriale che metta al centro l'impresa, che sappia guardare non all'orizzonte del prossimo anno o dei prossimi cinque anni, ma a un orizzonte molto più lungo. L'ha giàto la suadi, ladiche abbiamo visto negli ultimi decenni, unadiche ha frenato la crescita e reso purtroppo la Nazione dipendente dall'estero in troppi settori. Noi stiamo lavorando per invertire questa tendenza e per immaginare linee chiare e strategiche di sviluppo". Così il premier Giorgia, in un passaggio del videomessaggio per il 75esimo anniversario di Confapi. "Penso ad esempio - va avanti il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Leggo che il Governo Meloni si accinge a nominare Renato Brunetta presidente del CNEL. Quel Brunetta lì. Ma sopratt… - colvieux : Bruxelles blocca la consegna all'Italia di 19.000 milioni di euro del Recovery plan per inadempienze del governo Me… - Gitro77 : Mamma mia, il peggio del peggio... Grazie Governo Meloni (praticamente un Draghi II). - RoxGinny64 : RT @Tinca60roberta: Opzione donna e le altre priorita' del governo Meloni. Finora falsi e irrispettosi @GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @MEF… - kickaha71 : RT @Ste_Mazzu: Quand'ero piccolo, in piena guerra fredda, ricordo solo insegnanti che chi più chi meno educavano alla pace, al dialogo fra… -

Quello delè "un programma ambizioso e gli ostacoli per portarlo avanti non mancheranno. Però noi non ... Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in un messaggio per il 75esimo ...Israele, cioè che succede e perché Facciamo che fosse Italia, il fare a facciamo che, come dicono i bambini, aiuta. Facciamo che il(oggi- Salvini - Berlusconi, ma fossero stati Letta o Conte o fossero in futuro altri ancora il racconto non cambia e neanche la sostanza) approntasse e portasse al voto in Parlamento ...La relazione della Corte dei conti Draghiana o sovranista Perchéin un mese si gioca tutto in Europa Le previsioni sono state (quasi) tutte rispettate. Ilnel Cdm di ieri ha approvato ...

**Governo: Meloni, ‘Italia paga mancanza visione, con noi cambio passo’** La Sicilia

Quello del governo è “un programma ambizioso e gli ostacoli per ... per rivoluzionare questa nazione” ha detto Meloni. “Perché – aggiunge – i cittadini non ci hanno scelto per mantenere lo status quo, ...Il cui ruolo non smette di essere magnificato, anche dal governo Meloni e dal suo ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ben altro emerge dall’indagine della Missione Onu, che in tre anni ha ...