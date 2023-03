Governo | Meloni | ' economia reale ne è ' core business' | posti lavoro e benessere territori'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Si può dire che l'è il vostro “”. Ma è anche ildel, perché l'è per noi sinonimo didi, investimenti, sviluppo e significa creare ricchezza esulo". Così il premier Giorgia, in un passaggio del videomessaggio per il 75esimo anniversario di Confapi. Il nostro, ilche ilsta cercando di fare, come ben sapete, è ispirato da un principio semplice: sono le aziende e non è lo Stato a creare ricchezza e occupazione, mentre è compito dello Stato mettere le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Leggo che il Governo Meloni si accinge a nominare Renato Brunetta presidente del CNEL. Quel Brunetta lì. Ma sopratt… - colvieux : Bruxelles blocca la consegna all'Italia di 19.000 milioni di euro del Recovery plan per inadempienze del governo Me… - Gitro77 : Mamma mia, il peggio del peggio... Grazie Governo Meloni (praticamente un Draghi II). - cristia_urbano : RT @Giorgiolaporta: Avete sganciato bombe sul #Kosovo durante il #Governo D'Alema e fate le vergini della #Pace per una foto della #Meloni… - APNextGenerati1 : RT @Misurelli77: Le belle figure che il governo Meloni fa fare all'Italia davanti la comunità internazionale. Attacco alle Ong, Agnès Calla… -

La relazione della Corte dei conti Draghiana o sovranista Perchéin un mese si gioca tutto in Europa Le previsioni sono state (quasi) tutte rispettate. Ilnel Cdm di ieri ha approvato ...Il provvedimento più celebrato dalè comunque lo stop ai cibi sintetici e soprattutto alla carne sintetica, cui viene dedicata per intero la conferenza stampa post Cdm. Francesco Lollobrigida,...Il nostro lavoro, il lavoro che ilsta cercando di fare, come ben sapete, è ispirato da un ... Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in un videomessaggio per il 75esimo ...

Governo Meloni, il Consiglio dei ministri approva il decreto bollette: stanziati 4,9 miliardi di euro Open

Ma è anche il core business del Governo, perché l’economia reale è per noi sinonimo di posti di lavoro, investimenti, sviluppo e significa creare ricchezza e benessere sul territorio”. Così il premier ...Roma, 29 mar. (askanews) – Quello del governo è “un programma ambizioso e gli ostacoli ... Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio per il 75esimo anniversario di Confapi ...