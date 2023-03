Governo: domani visita Meloni a sede Fao, poi vedrà famigliari vittime Rigopiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - domani alle ore 11,30 il presidente del Consiglio Giorgia Meloni visiterà la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Nel pomeriggio, alle 15 a Palazzo Chigi, incontrerà una delegazione dei familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) -alle ore 11,30 il presidente del Consiglio Giorgiavisiterà ladell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Nel pomeriggio, alle 15 a Palazzo Chigi, incontrerà una delegazione dei familiari delledella tragedia di

