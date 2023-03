Golf | Augusta Masters 2023 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Sale l’attesa per l’, primo Major della stagione di. Il torneo, indal 6 al 9 aprile, va in scena nella settimana di Pasqua e promette grandissimo spettacolo nella splendida cornice dell’National. In palio la prestigiosa “giacca verde”, oltre a un montepremi da capogiro e punti pesantissimi nella corsa a un posto nei Team Europe e USA che si sfideranno a Roma nella Ryder Cup a fine settembre. Per l’Italia sarà presente solo Francesco Molinari, insieme a tutti i migliori giocatori del ranking mondiale a cominciare da Scottie Scheffler, Jon Rahm e Rory McIlroy. Quest’ultimo cercherà di spezzare la sua maledizione, trionfare ade chiudere il “career Grand Slam”. Sarà della partita anche Tiger Woods, tornato a giocare ...

Si gioca su due percorsi , domani e giovedì su quello del Champions RetreatClub di Evans, sabato su quello dell'National, il classico green che ospita anche il Masters maschile, in ...Chiuse 41ª con 152 colpi (75 - 77) e non ebbe l'opportunità di giocare il round finale (riservato alle prime trenta) sulle buche dell'National. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ......protagoniste del giro finale sabato 1° aprile (dopo una prova campo in programma venerdì 31 marzo) all'National, tempio del green. Lì dove pochi giorni più tardi (dal 6 al 9) i big del...

L'Augusta National Women’s Amateur su Sky. C'è anche l’italiana Carolina Melgrati Sky Sport

On International Women's Day, the Augusta National Women’s Amateur reminded golf fans of the historic event that will be held in April.The Augusta National Women’s Amateur is set to begin Wednesday at Champions Retreat Golf Club before heading to Augusta National on Friday. Here’s everything you need to know to watch the event. The ...